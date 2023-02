Els 19 metges catalans que es troben entre els millors de l'Estat

La llistadels 100 millors metges de l'Estat, que la revista publica per sisè any consecutiu, ha inclòs aquest cop 19catalans de 13 de les 26 especialitats del rànquing. Forbes selecciona els millors professionals en l'àmbit de l'assistència, la investigació i la docència, i que treballen a més de 60 centres públics o privats, com els hospitals catalansEn traumatologia i cirurgia ortopèdica destaquen tres professionals:, cap de neurocirurgia a l'Hospital Quirónsalud Barcelona;, codirector de cirurgia ortopèdica i traumatologia del Quirónsalud Barcelona; i, cap de la unitat de raquis a la Vall d'Hebron i director del Barcelona Spine Institute al Quirónsalud Barcelona. L'oncologia mèdica i radioteràpica inclou, cap del programa de càncer de mama de l'International Breast Cancer Center de Barcelona; i, director mèdic d'IOB Institute of Oncology i de la seva unitat de tumors digestius i endocrins, i a la Vall d'Hebron cap d'oncologia i cap de secció de tumors gastrointestinals d'oncologia mèdica.A oncologia radioteràpica figura, director mèdic del Centre de Protonteràpia Quirónsalud i director de l'Institut Oncològic Teknon. En oftalmologia destaquen dos metges:, directora mèdica adjunta del Centre Barraquer; i, director d'oftalmologia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona i adjunt del Departament de Glaucoma de la Vall d'Hebron. També hi ha dos professionals de l'hematologia i l'hemoteràpia:, cap d'hematologia de l'IOB Institute of Oncology, del Departament d'Hematologia i director del laboratori d'hematologia experimental a la Vall d'Hebron; i, cap de la unitat de leucèmies i limfomes del Sant Joan de Déu.En cardiologia s'hi inclou, director del departament d'arrítmies i de recerca de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon, i responsable durant 15 anys de la unitat d'arrítmies ventriculars al Clínic de Barcelona. En cirurgia cardiovascular hi figura, expert en reparació de vàlvules cardíaques, cap del servei de cirurgia cardíaca de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon i cap de servei de Can Ruti.Pel que fa a cirurgia general i de l'aparell digestiu hi ha, cirurgià, actualment a la Clínica Rotger i director de l'Institut Quirúrgic Lacy. Pel que fa a cirurgia plàstica, estètica i reparadora destaca, que dirigeix l'equip de cirurgia plàstica i estètica de l'Institut Dr. Paloma del Teknon. En cirurgia toràcica s'hi inclou, cap d'aquesta especialitat a l'Hospital Clínic i l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona.La medicina interna selecciona a la llista, director mèdic del Mundial de MotoGP i cap de medicina interna a Dexeus. En neurologia hi ha, experta en demències i pèrdues de memòria, síndrome de Tourette, tics i alteracions, i directora de la unitat de Parkinson i trastorns del moviment a Teknon. En pediatria s'hi inclou, cap de pediatria a Quirónsalud Barcelona, i des del 2021 director territorial de pediatria del mateix centre. I urologia compta amb, especialista a Teknon i cap d'urologia i trasplantament de Ronyó al Clínic.

