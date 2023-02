El producte que es llença al vàter i ja col·lapsa clavegueres de grans ciutats

El monstre de les clavegueres s'alimenta de. Un dels molts canvis que va portar el confinament arran de la pandèmia de la Covid és l'extensió de l'ús d'aquest producte -un 50% a tot el món, segons-, que la gran majoria de persones llança al vàter. La seva naturalesafa que provoqui greus embussos a les xarxes de sanejament i contamini mars i rius, tal com està passant a moltes ciutats.Les tovalloletes humides estan fetes de, a banda d'estar impregnades ambi altres productes. Fins i tot en els casos en què es venen com biodegradables, poden tardar segles en descompondre's. Per aquest fet, Greenpeace també alerta que provoquen, amb més d'un milió d'aus i més de 100.000 mamífers marins que moren cada any a causa dels plàstics que arriben al mar.En aquest escenari, aleshores, cal llançar les tovalloletes humides a les escombraries. Així, s'evitarà les intervencions d'urgència constants dels gestors municipals de les aigües. Elindica que es tracta delals espais naturals de l'Estat, només per darrere de les cigarretes i fragments de plàstic.

