Dimiteix el president de Renfe pel cas dels trens que no caben als túnels

El cas dels trens que no caben pels túnels ja té les primeres conseqüències. El president de, i la secretari d'Estat de Transports,, han presentat la sevadavant la ministra, que les ha acceptat, tal com ha avançat la cadena Ser. El pla era estrenar els combois el 2024, però aquest contratemps obligarà a reformular el calendari i ajornar-ho fins al 2027.Fins a 31 trens dissenyats peri destinats a la xarxa deno poden passar pels túnels per culpa d'un error de càlcul. Són massa grans. Un error que podria costar fins ade les arques públiques de l'Estat. I no només això. Un error que endarrereix dos o tres anys més la renovació dels trens a les comunitats autònomes. Davant la gravetat de la situació, Raquel Sánchez ja havia anunciat".Els trens no estaven acabats, sinó en. Per això, el govern espanyol s'ha compromès a accelerar els tràmits per minimitzar les conseqüències de l'equivocació. L'origen del problema es troba en un, concepte que designa les dimensions màximes d'alçada i d'amplada que poden tenir els vehicles per poder creuar els túnels i ponts sense problemes. Aquestes mesures, publicades per Adif i utilitzades per Renfe, eren errònies.

