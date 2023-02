No es pot fer pitjor: brutal imprudència d'un conductor en una carretera catalana

Adelanta a 8 vehículos en doble línea continua y en plena curva



no és cap broma i cometre qualsevolpot posar en risc ladel conductor, de les persones que l'acompanyin i també la de la resta de vehicles que circulen per la. Però n'hi ha que no ho tenen en compte. És el que ha passat en una brutal imprudència captada en una via catalana.En concret, els fets han passat prop de, a l'fent pràcticament frontera amb el. El conductor en concret comet diverses infraccions només per fer un avançament: sobrepassa vuit vehicles seguits saltant-se una doble línia contínua i just en una corba de visibilitat reduïda.Les imatges s'han viralitzat arran que l'aplicaciól'hagi publicat a través de, on en poc més de 24 hores ha superat el milió i mig de reproduccions entre centenars de retuits, m'agrades i comentaris dels usuaris indignats amb la imprudència.

