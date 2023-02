Maten a trets un bisbe nord-americà a la porta de casa seva

El bisbe auxiliar de Los Angeles,, que va dedicar la seva vida de servei a l'Església com a "pacificador i", va morir dissabte als 69 anys per l'impacte d'unaque li van disparar a la porta de casa seva. Els serveis d'emergència l'han trobat al suburbi d'Hisenda Heights i ha estat declarat mort en el lloc dels fets, segons ha informat Los Angeles Times i també recull Vatican News.En un comunicat, el Departament del Xèrif de Los Angeles ha anunciat una investigació, sense anomenar el bisbe O'Connell, sobre el que es considera un. No obstant això, no s'han facilitat detalls sobre un possible sospitós o motiu. L'arquebisbe de Los Angeles,, ha expressat en un comunicat la seva commoció i tristesa per la "inesperada defunció" del bisbe."Era un pacificador amb cor per als pobres i els migrants, i sentia passió per construir una comunitat en la qual s'honrés i protegís la santedat i la", ha destacat. L'arquebisbe Gómez també ha recordat el Bisbe O'Connell com un "bon amic" a qui trobarà molt a faltar. "Com a sacerdot i més tard com a bisbe aquí a Los Angeles durant 45 anys, el bisbe Dave era un home de profunda oració que tenia un gran amor per La nostra Santíssima Mare", ha assegurat l'arquebisbe.A més a més, el bisbe ha animat a tots a resar pel difunt bisbe i "per la seva família a". El difunt bisbe O'Connell va néixer a Cork el 16 d'agost de 1953. Va estudiar Teologia a l'All Hallows College de Dublín, i va ser nomenat sacerdot per a l'arxidiòcesi de Los Angeles el 10 de juny de 1979. El Papa Francesc el va nomenar bisbe auxiliar de Los Angeles el 21 de juny de 2015. Després de la seva mort, els fidels han encès espelmes i han resat el rosari prop del lloc de la seva defunció.

