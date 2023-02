ERC treu pit de no tenir «ningú» acusat de corrupció en ple judici a Borràs

Quart Cinturó

Ja fa mesos que ERC, desacomplexadament, s'ha desmarcat frontalment del cas de Laura Borràs, processada per delictes vinculats a la corrupció. Aquest dilluns és un dia clau per les declaracions dels acusats en el cas de fraccionament a l', i els republicans han preferit no fer valoracions sobre les declaracions que s'han fet. Ara bé, en ple judici a la presidenta de Junts, sí que ERC ha fet gala de ser un partit que practica laamb la. "A ERC no hi ha ningú acusat o amb indicis de vincles amb acusacions per corrupció", ha declarat la portaveu dels republicans,, en roda de premsa.Aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declaren dos dels acusats , Isaías Herrero i Andreu Pujol. La part central de la sessió, però, ha estat protagonitzada per Herrero, condemnat per narcotràfic en una causa prèvia i suposat beneficiari dels contractes adjudicats per Borràs. Guiat per la Fiscalia i sense un discurs gaire estructurat, ha reconegut els fets i ha explicat que es feien pressupostos "comparsa" per facilitar les adjudicacions, i que tot plegat es feia amb el coneixement de Borràs, que aleshores era la directora de les Lletres Catalanes., ha dit davant del tribunal. També ha reconegut els correus electrònics que incriminen la dirigent independentista. Per la seva banda, la defensa de Borràs ha intentat desacreditar Herrero pel seu passat com a addicte a les drogues.Vilalta ha insistit que no entraran a valorar les declaracions dels testimonis que formin part de la causa judicial perquè veuen "poc útil" fer-ho, però sí que ha apostat per defensar la "integritat dels servidors públics". Ha demanat precaució abans d'entrar en valoracions, i ha apostat per esperar que s'aclareixin tots els fets. "Hi ha una causa judicial en marxa, i no pertoca ara fer", ha afegit la portaveu.Així mateix, ha esperat que Borràs tingui un judici "just". Sobre la possibilitat de substituir la presidència del Parlament després de la suspensió de Borràs el mes d'estiu i ratificada el setembre, Vilalta ha criticat que va ser Junts qui va decidirdel Parlament i no substituir-la durant aquest temps. En aquest sentit, ha reivindicat que ERC, a través de la vicepresidenta, s'ha encarregat de garantir la funcionalitat i preservar "la imatge i el prestigi de la cambra".La presidenta suspesa del Parlament a hores d'ara només compta amb el suport del seu partit, del Consell per la República i de l'ANC. Aquesta última entitat es troba a hores d'ara en hores baixes, després de la dimissió de 13 membres del secretariat nacional per com la presidenta, Dolors Feliu, ha encarat el debat de la llista cívica. Des d'ERC consideren que l'ANC ja no té la utilitat inicial, quan era una entitat "mobilitzadora, proactiva i capaç d'aglutinar grans majories". Vilalta també ha considerat que l'entitat ja no és empàtica com ho era quan la presidia Dolors Forcadell. En aquest sentit, la portaveu d'ERC ha esperat que es recuperi aquella ANC dels inicis. "Sap molt de greu perquè el país necessita eines", ha afegit.Més enllà del judici a Borràs, Vilalta ha contestat a les peticions dels comuns, que esperaven que el conseller de Territori,, assisteixi a les mobilitzacions convocades contra el Quart Cinturó. La portaveu d'ERC ha sostingut que no li "consta" cap representació de dirigents dels republicans a les protestes, si bé ha assegurat que continuen estant en contra del projecte. Aquestes mobilitzacions es duran a terme a les portes de l'aprovació dels pressupostos, que s'impulsaran després que ERC hagi tancat un acord amb el PSC on es manifesta el compromís per tirar endavant aquesta infraestructura i també el Hard Rock i l'ampliació del Prat. "Treballarem per evidenciar que hi ha alternatives", ha afegit Vilalta.

