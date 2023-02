Un nen disfressat de mosso es perd a Barcelona i acaba vigilant la Generalitat

Trobem aquest menor de 5 anys perdut a prop del Palau de la Generalitat. Anava disfressat de mosso i ens va ajudar a vigilar el palau mentre buscavem la seva mare. Afortunadament aquesta història ha tingut un final feliç pic.twitter.com/HqQYjN3s6s — Mossos (@mossos) February 20, 2023

Un nen de cinc anys va ser trobat sol a dos quarts de vuit del vespre d'aquest divendres deprop deldeper una patrulla deque estava de servei fent una ronda. L'infant estava assegut a terra, disfressat de mosso, i els agents el van decidir dur-lo al cos de guàrdia per poder localitzar la seva família.Allà hi va estar aproximadament uns 20 minuts fins que van poder localitzar la seva mare. Laassegura que l'infant va estar distret en tot moment i que "va ajudar a vigilar la seu delmentre buscaven la seva", amb qui anava abans que es perdessin de vista. La història, per sort, ha tingut un final feliç.

