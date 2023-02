La Cecot, com Pimec i Foment: estreny llaços amb el govern de Sánchez

El món econòmic català i el govern des'agraden. O si més no, això és el que es desprèn dels contactes sovintejats entre membres de l'executiu espanyol i les principals entitats empresarials. Hi ha fluïdesa en les relacions, més enllà de les discrepàncies lògiques en aspectes importants de la política fiscal i l'emprenedoria. Aquest dimecres a la tarda es tornarà a constatar aquest moment de bones relacions diplomàtiques. El ministre de la Presidència,, serà el protagonista d'una trobada amb la, amb el seu president,, al davant.L'acte a la Cecot serà a porta tancada, restringit a socis de la patronal i persones convidades. La trobada, en què hi haurà un torn obert de preguntes, és significativa. Bolaños és un ministre amb una forta càrrega política. Històricament, per la Cecot han passat molts ministres, però pocs de governs del PSOE. Algun soci s'ha de remuntar als anys dea la cartera d'Economia per recordar un ministre socialista a la seu de la Cecot. Amb el PP sempre va ser més fàcil i, especialment en els anys del mandat de. El mateix Aznar i la plana major de l'executiu va participar en actes de l'empresariat terrassenc.Xavier Panés va assumir la presidència de la Cecot l'any passat i ha estat aquests mesos teixint les relacions institucionals al més alt nivell, amb visites -moltes d'elles discretes- a Madrid, tant en l'àmbit polític com en l'empresarial. De fet, Panés és membre del. La Cecot també ha realitzat recentment sessions de treball amb diverses forces parlamentàries.Divendres passat, va ser el ministre d'Afers Exteriors,, qui va protagonitzar un acte en una altra de les entitats empresarials catalanes, el, per parlar dels reptes geopolítics d'Espanya, on va ser molt ben rebut. El mateix ministre va recordar que aquella era la tercera vegada que era al Cercle en el darrer any i mig.La presència de ministres enés més habitual. El mateix Pedro Sánchez ha visitat la seu de Foment del Treball en diverses ocasions des que és president. També la, en pugna permanent amb Foment per la representativitat empresarial, va dur Sánchez en el seu acte de lliurament dels Premis Pimec el juny del 2022. En aquest sentit, el clima ha canviat molt entre els socialistes espanyols i les patronals. Ja han quedat molt enrere les recances entre tos dos mons pròpies dels anys del pujolisme. Ja fa temps que el PSC és vist pels sectors més centrats de l'empresariat com un interlocutor útil.

