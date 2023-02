S'acaba haver de treure líquids i portàtils de la maleta al control dels aeroports

Inversió de més d'1.100 milions

Inversió d'Aena

als controls. Aena té previst implantar nous escàners amb raigs X en 3D que permetran inspeccionar els equipatges sense obrir-los. Els de Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat seran els pioners a implementar el sistema el 2024. El gestor aeroportuari ha confirmat a Europa Press que farà una "important" inversió en(Explosive Detection System for Cabin Baggage) tot i que a Espanya no és obligatòria.Aquests sistemes són equips amb tecnologia de raigs X que generen una imatge en 3D, la qual cosa facilita la inspecció dels equipatges. És per això que ja no caldrà treure els dispositius electrònics en safates separades ni els líquids en bosses de plàstic per passar el control. Gràcies a aquest avenç,"La seguretat és prioritària per a Aena, que aposta per les últimes tecnologies per col·locar-se a l'avantguarda dels aeroports més segurs", asseguren des del gestor aeroportuari.Actualment, els líquids, perfums, cremes, aerosols, escumes, gels, xampú i pasta de dents han d'anar en envasos individuals de, continguts que alhora s'han de posar en una bossa de plàstic transparent amb sistema d'obertura/tancament i de capacitat no superior a 1 litre (bossa d'aproximadament 20 x 20 centímetres)., inclosos nens i aquesta bossa s'havia de col·locar en safates del control de seguretat, fora de l'equipatge.Amb la nova normativa, els viatgers podran portar pots d'higiene com ara colònies, cremes o maquillatges de grandària mitjana o familiar, tal com avança aquest dilluns el diari El País. En l'actualitat,i es duen en bosses de seguretat homologades i precintades. Per demostrar que s'ha adquirit tal com toca, cal presentar, també, el rebut de la compra.Els escàners que utilitzen aquesta tecnologia ja s'estan provant en els aeroports londinencs de Heathrow, Gatwick i Stansted, i elha anunciat que canviarà les normes de seguretat perquè estiguin plenament operatius el 2024. A més, l'Administració de Seguretat en el Transport dels(TSA) també els ha posat a prova en 15 aeroports, inclosos els de Los Angeles, Oakland, Sant Diego i Chicago.A Europa,imposades després dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York l'11 de març de 2001. El control de líquids es va establir el 2006 arran d'un atemptat terrorista frustrat (explosius ocults en llaunes de beguda) planejat per Al-Qaeda contra set avions que enlairaven de Heathrow. L'associació internacional d'aerolíniestambé dona suport a la proposta.En el Document de Regulació Aeroportuària (Daura) presentat el setembre de 2021 Aena ja indicava que el gestor reforçaria els sistemes de gestió de la seguretat operacional. Així, del 2022 al 2026 s'incorporaran "tecnologies d'última generació en els controls de seguretat per a la millora de l'eficiència dels processos i la facilitació del trànsit dels passatgers". En una dècada (2018-2028), Aena haurà invertit, amb la renovació dels equips d'inspecció d'equipatge en celler i dels filtres de seguretat.La mesura forma part d'undels aeroports espanyols gestionats per Aena, que inclourà també noves línies automatitzades per a la gestió de l'equipatge de mà (ATRS), el desplegament de sistemes biomètrics per a l'accés als controls, i el sistema d'inspecció remota, que també agilitza el flux en els filtres de seguretat dels aeroports més transitats. Aena explica que ", i la gestió i retorn de safates de manera automàtica, sense que el passatger hagi de preocupar-se d'elles". El sistema d'inspecció remota també permet fer la, sense necessitat que el vigilant estigui físicament en el filtre de seguretat.Segons el Daura, els filtres amb la nova tecnologia s'instal·laran el 2025 als aeroports de Palma i Màlaga-Costa del Sol i l'any 2026 a Gran Canària, Tenerife Sud, César Manrique Lanzarote, Fuerteventura, Alacant-Elx Miguel Hernández, Eivissa, València, Bilbao i Menorca. Quant a la renovació dels equips d'inspecció d'equipatge en celler i dels filtres de seguretat, suposaran l'adquisició de 261 equips, així com les obres necessàries per a la seva integració.Aquests projectes d'innovació es duran a terme gràcies, en part, a línies de finançament rebudes pel gestor aeroportuari. El gener passat Aena va informar que havia signat una línia de finançament amb el(BEI) per import ded'euros per a projectes de seguretat i innovació. Aquest préstec suposava un primer tram de 200 milions d'euros disponibles en els pròxims dos anys, amb undes del desemborsament i cinc anys de carència.Les principals inversions estaven destinades a iniciatives de seguretat i protecció, incloent-hi treballs en pista i redisseny de carrers de rodatge, d'acord amb les últimes actualitzacions de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (); i a la renovació del sistema d'il·luminació de la plataforma d'estacionament d'aeronaus. El préstec es dedicarà a inversions relacionades amb lade paviments en la zona d'operacions, la renovació dels sistemes de control d'emergència o la substitució de passarel·les d'embarcament d'aeronaus, entre altres accions.Altres projectes d'Aena que podrien finançar-se amb aquest préstec són aquells basats en les tecnologies de la informació (automatització de processos,, gestió de bases de, BIM - building information modelling- o adquisició i llicència de programari) i la innovació (desenvolupament de la plataforma data driven i processos relacionats amb la digitalització eni l'eficiència dels terminals de passatgers).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor