La defensa de Borràs prova de desacreditar Herrero pel seu passat com a addicte a les drogues

Després d'un interrogatori de dues hores per part de laha volgut clarificar que no respondria les preguntes de la defensa de, encapçalada per. Davant d'aquesta negativa, Elbal ha demanat permís al president del tribunal,, per llegir en veu alta les qüestions que portava preparades. En el tram final, Elbal ha fet una relació de totes les substàncies que consumia Herrero -cocaïna, LSD, heroïna per via intravenosa, metadona- per mirar de desacreditar-lo, tenint en compte que feia només una estona que havia confessat haver fraccionat contractes amb el coneixement de Borràs quan la president de Junts dirigia la(ILC). Elbal també ha preguntat si Herrero va enganyar els organismes jurídics mentre rebia tractament per metadona, substitutiu de l'heroïna.Barrientos ha hagut de parar els peus a Elbal en algun moment de l'interrogatori figurat -l'advocada sabia que les preguntes no rebrien resposta-, i li ha demanat que se cenyís als fets dels quals s'estava parlant a la sala. L'informàtic sí que ha volgut respondre les qüestions plantejades per, la seva advocada, sobre les addiccions que ha patit al llarg de la seva vida. Ha indicat que el 2002 ja va haver de tractar-se per desintoxicar-se, i ha descrit com el 2017 va tenir una recaiguda tan forta que va desatendre les obligacions laborals. En aquell moment, ha descrit, va recórrer al deep web per comprar i vendre droga, així com també va recórrer a moneda falsa per obtenir recursos. Això el va dur a ser detingut. La policia es va endur els discs durs de casa seva i d'aquí neix la causa que s'està jutjant. En tot cas, ha insistit que, durant la fase més greu de l'addicció,cap feina a la ILC.A preguntes de la Fiscalia, l'acusat ha detallat el seu telèfon i el correu, i ha dit que coneix Borràs des de 2008 per uns premis literaris on va participar com a concursant i ella era al jurat. A partir d'aquí van començar una relació vinculada a la literatura digital i va participar del màster que Borràs feia a la Universitat de Barcelona. L'any 2013, ha explicat l'acusat, la presidenta suspesa del Parlament li va dir que li encarregaria l'elaboració del portal web de la ILC. "Em va encarregar desenvolupar un portal, també l'aplicatiu 'Què Llegeixes' i altres qüestions relacionades amb commemoracions literàries", ha explicat Herrero. "Amb Borràs teníem una mena contracte que s'anava renovant any a any", ha detallat, i ha explicat que es feien contracte d'obra i serveis que, per tant, que eren contractes menors."S'havien d'aportar tres pressupostos;. Els altres dos, els pressupostos comparsa, sabíem que no s'acceptarien", ha detallat. A preguntes de la fiscal, que ha rebut diversos advertiments del tribunal per fer preguntes massa enfocades, Herrero ha dit que Borràs sabia que es duia a terme aquesta pràctica. Ara com ara, l'acusat s'enfronta a una pena de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental, i una multa de 72.000 euros. Tot apunta que la Fiscalia, amb qui l'acusat hauria arribat a un pacte per incriminar la dirigent independentista, rebaixarà la pena demanada al final del judici, després de la confessió. D'aquí la insistència de la defensa de Borràs per desacreditar les seves paraules, que fan entrar la vista oral en una nova dimensió.

