Crisi a la Kings League: Piqué esquiva la polèmica i abandona el grup de presidents

Lapassa per unes hores complicades. Unaen un partit de la jornada d'aquest diumenge ha enfadat, que ha comunicat que no assistirà a l', el programa que se celebra després de cada dia de partit, i a més també ha abandonat el grup deque tenia amb els presidents de tots els equips.Què va passar? Era gairebé la final de la primera part del partit entre el-equip de- i-equip de- quan la carta especial de la lliga va establir un enfrontament u contra u. És a dir, un jugador de cada equip sobre el terreny de joc i la resta a la banqueta esperant durant dos minuts. Llavors, un jugador d'Aniquiladores FC va incomplir una norma: no va plantar laa la línia quan havia de treure de porteria.L'àrbitre va permetre que el futbolista incomplís la, però quan es va exhaurir el temps, el Rayo de Barcelona va protestar de forma clara, fins i tot amb el president Spursito saltant ali demanant explicacions a Piqué. L'exjugador del, enmig d'una picabaralla entre representants dels dos equips, va ordenar repetir l', que aquest cop sí que va complir les normes.El problema també ha estat que elde la Kings League defineix clarament que no es pot intervenir en les decisions que prenen els, com ara sí que ha fet Piqué en anul·lar el primer u contra u. Davant la gran polèmica, doncs, Piqué ha decidit amagar-se i ha comunicat que, per primer cop, no serà en un programa de la Kings League: "", ha explicat a través de Twitter.La polèmica va ser un dels grans moments de la jornada més intensa de la competició, que també va viure un gran moment entre. L'streamer basc va xutar el penal a l'exporter del Reial Madrid després de l' entrada espectacular de Casillas per anunciar que participaria en aquesta acció. Després, l'exfutbolista va ser el tirador del penal al porter de l'equip d'Ibai, sense massa èxit.

