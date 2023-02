Els comuns acusen Trias de posar-se de perfil en el cas Borràs: «Parli clar»

Mobilitzacions contra els macroprojectes

Mentre avança el judici contra Laura Borràs , en el qual dia a dia van apareixent noves informacions, són diverses les veus que demanen a les cares visibles de Junts unsobre quin és el relat que compren. Aquest dilluns, en paral·lel a una sessió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on declaren diversos acusats, el portaveu de Catalunya en Comú,, ha criticat que dins les files dels juntaires hi hagi diverses veus que s'han posat "", com l'alcaldable a Barcelona,, que defuig d'opinar sobre el cas Borràs. "Demanem que parli clar i volem saber si està d'acord amb el relat oficial de Junts que defensa que és persecució política o si pensa que és un cas de corrupció", ha sentenciat Mena.Aquest dilluns és una jornada clau al TSJC, perquè dos dels acusats pels contractes fraccionats a la Institució de les Lletres Catalanes han declarat al matí. Un d'ells, Isaías Herrero, ha reconegut eli ha assegurat que. En el marc d'aquestes declaracions, els comuns han volgut reiterar que aquestcom ha intentat fer veure "la senyora Borràs i la seva gent", sinó un cas de presumpta corrupció. "Fins quan Juntsdel seu partit a una persona acusada de presumpta corrupció?", s'ha demanat Mena.El relat de Junts continua sent que el cas que afecta Borràs és de persecució contra l'independentisme. El dia que va començar el judici, només aquest partit va assistir a la manifestació de suport, i també l'ANC i el Consell per la República. No hi van assistir ERC, ni la CUP, ni Òmnium.hi va assistir, però,. L'alcaldable de Junts, que ja s'havia desmarcat també de la manifestació contra la cimera hispanofrancesa, considera que la seva feina no és assistir a aquestes mobilitzacions, sinó preparar laper recuperar l'alcaldia a Barcelona.En canvi, a la mobilització sí que hi van assistir dirigents de la primera fila política de Junts, començant pel secretari general, Jordi Turull. El relat oficial del partit és que esperen una, i carreguen contra la decisió de la resta d'independentistes de no fer costat a Borràs, a qui de fet van suspendre com a presidenta del Parlament per aquest processament obert per delictes vinculats amb la corrupció.Més enllà del cas Borràs, elshan anunciat quea les mobilitzacions convocades pel 26 de febrer a Sabadell i el 4 de març a Barcelona contra els macroprojectes de l'ampliació del Prat, el Hard Rock i el Quart Cinturó. Mena ha esperat que el conseller de Territori,, s'hi sumi. "M'agradaria comptar amb Juli Fernández a la manifestació de Sabadell i compartir una estona per explicar-li perquè no necessitem aquest macroprojecte [Quart Cinturó]".El portaveu de Catalunya en Comú ha insistit que malgratentre el PSC i el Govern d'ERC que inclou el compromís de tirar endavant aquests macroprojectes, els comptes no inclouen partides pressupostàries per dur-los a terme: "Això és gràcies a En Comú Podem en les negociacions pressupostàries", ha afegit. Des dels comuns esperen que aquestes manifestacions serveixin per demostrar que la "" ésals macroprojectes, i ha afegit que aturar-los depèn de la "voluntat exclusiva" del Govern d'ERC

