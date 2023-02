La T-Jove s'amplia fins als 30 anys amb preu únic: consulta quan i com

Bones notícies per als joves que són usuaris del transport públic de. Las'ampliarà fins als 30 anys de manera definitiva a partir del 15 de març a l'àrea de, i serà un mes després quan funcionarà a tot. Així ho ha comunicat el conseller de, en una entrevista a Els Matins de TV3. La mesura forma part dels pressupostos de la Generalitat del 2023, que s'aprovaran en les pròximes setmanes.Fernàndez també ha explicat que el preu de la targeta tindrà un preu dea totes les zones, malgrat que per ara costarà 40 euros arran deldel 50% que les administracions públiques apliquen, per ara, durant la primera meitat del 2023 en el marc del. El títol, com ja passa, es podrà adquirir només a través de la T-mobilitat i ja no es distribuirà en paper.La mesura, tal com va anunciar el president de la, s'emmarca en una partida de 30 milions d'euros introduïda als comptes públics i dins un paquet d'iniciatives de prop de 300 milions d'euros per fer front a lai a laeconòmica derivada, en part, de la

