​Vic es consolida com a aparador de les energies renovables i la bioconstrucció

és un referent firal amb esdeveniments com el, elo la. I tot apunta que en els anys vinents ho serà en energies renovables i bioconstrucció, dos sectors en auge.La Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible (FECS), que tot just acaba de celebrar la segona edició, va aplegar de dijous a dissabte. Uns visitants que, més enllà de conèixer la cinquantena d'expositors i la quinzena d'artesans de la bioconstrucció, van omplir tallers i jornades tècniques sobre autoproducció elèctrica, biomassa, geotèrmia i construcció en terra, entre altres.Osona és un rper l'aposta pionera per leslocals. Ja n'hi ha 19 de constituïdes i n'hi ha una desena més en procés. A més, el 2022 va començar a funcionar, unaque vol ajudar a accelerar la transició energètica des dels municipis.“Inicialment pensàvem només en crear comunitats energètiques locals. Però el context dels fons Next Generation ens va fer anar més enllà i acabar dissenyant un”, explica, president de la cooperativa de segon grau i regidor de Transició Energètica de Sant Pere de Torelló, un municipi que ja escalfa el 95% del poble amb biomassa forestal Precisament, la FECS és un espai ideal per exposar aquests projectes i intentar que es reprodueixin arreu del país. “És uni una, de l'eficiència sostenible, de la construcció amb fusta i de la bioeconomia en majúscules”, va destacar en la inauguració, consellera d'Acció Climàtica. “La revolució s’ha de fer conjunta i això significa parlar de cooperatives, d’associacions, de comunitats energètiques, i la comarca d’Osona n’és un referent”, va afegir.Per la seva banda, l'alcaldessava destacar l'aposta de Vic per les energies renovables i la sostenibilitat: “Hem fet créixer la fira amb ponències, tallers i exposicions per poder donar moltes eines per encarar el canvi que ve per les empreses, per la ciutat i, evidentment, per la ciutadania”.La FECS ha estat el punt de referència en el qual s’ha pogut descobrir l’actualitat, les darreres novetats, les empreses i els projectes que hi ha al sector de la bioconstrucció i de les energies renovables. Una de les activitats amb més afluència de públic han estat les jornades tècniques centrades en la formació i la divulgació de temes relacionats amb els sectors energètics i de la construcció.En aquesta edició, la fira ha estat escenari de les jornades de construcció amb terra, una sessió inèdita a la comarca, amb un total de 110 inscrits, divendres, a la sessió més professional, i amb una alta assistència, dissabte, a la sessió pensada pel públic general al recinte firal del Sucre. Les jornades s’han vestit amb un ampli programa de conferències, exposicions, tallers i visites d’obres amb l’objectiu de reforçar l’ús de la tècnica de la construcció amb terra i de conscienciar a la població de la importància de recuperar-la i protegir-la. A més de posar en valor els materials de quilòmetre zero i de baix impacte ambiental.El boom que està vivint l'autoconsum solar a Catalunya –el 2022 es van posar en funcionament quasi 40.000 de les 60.000 instal·lacions existents- i la importància de l'aprofitament energètic de laen un país tan forestal i amb un elevat risc d'incendi, van suposar omplir les jornades tècniques de professionals i públic interessat . “Ara és un moment clau, una gran oportunitat per assolir el repte de la gestió sostenible dels boscos catalans”, va destacar, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.El públic de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible va poder seguir i conèixer la bioconstrucció a través de. Durant els tres dies, a l’espai firal, es va celebrar la primera Trobada d'Artesans de la Bioconstrucció i l'Autoconstrucció que van mostrar tècniques i materials de baix impacte energètic i ambiental com la terra, la calç, la fusta, la volta catalana, les canyes o la pedra.

