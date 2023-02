Junts esquiva el judici a Borràs i critica ERC per la reforma del codi penal: «No ha aturat la repressió»

En paral·lel a la nova sessió del judici a-marcada per la declaració dels acusats, com la d', que ha incriminat la presidenta de la formació en el fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes -,ha evitat qualsevol pronunciament sobre els efectes nocius que pugui tenir la causa sobre el futur polític de la dirigent independentista. "", ha afirmat el portaveu del partit,, en la roda de premsa d'aquest dilluns. "És un cas clar de persecució política", ha recalcat. En el que sí que s'ha esplaiat Rius és en la crítica apels resultats de la, després que la Fiscalia avancés en les peticions de presó i inhabilitació contra els dirigents republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvadó . "La recent reforma del codi penal no serveix per aturar la repressió ni tampoc per desjudicialitzar", ha afirmat.. Ho vam advertir i el temps ens ha donat, malauradament, la raó", ha afegit Rius per carregar contra l'estratègia d'ERC. Per Junts, l'aplicació que està fent la justícia espanyola de la reforma del codi penal "demostra que no només no hi ha hagutsinó que el govern delaplaudeix la". "Quan han de triar entre diàleg i repressió, sempre trien la segona", ha reblat Rius, que ha instat el president de la Generalitat,, a comparèixer al Parlament per "retre comptes" de la negociació i els resultats de la taula de diàleg. "Volem saber què ha passat, què s'ha pactat i què no s'ha pactat", ha comentat Rius.Junts també ha evitat pronunciar-se sobre la després que aquest dissabte van dimitir el vicepresident de l'entitat, Jordi Pesarrodona, i també 13 membres -d'un total de 68- del secretariat nacional . El portaveu de la formació, que ha esquivat preguntes sobre les dimissions, s'ha limitat a apuntar que és una "" de l'entitat sobiranista que és "" a Junts.En relació al judici de Borràs, són diverses les veus que demanen a les cares visibles de Junts un posicionament clar sobre quin és el relat que compren. Aquest dilluns, el portaveu de ha criticat que a les files juntaires hi hagi diverses veus que s'han posat "de perfil" , com l'alcaldable a Barcelona,. "Demanem que parli clar i volem saber si està d'acord amb el relat oficial de Junts que defensa que és persecució política o si pensa que és un cas de corrupció", ha expressat Mena.

