Què fa pensar que hi ha un pacte entre els acusats i la Fiscalia?



Oficialment, no hi ha cap pacte entre els acusats, Isaías Herrero i Andreu Pujol, i el ministeri públic. De fet, les fiscals van dir en la primera sessió del judici a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que no s'havia "formalitzat" res. El tribunal va manifestar que no tenia constància de cap acord i els advocats d'Herrero i Pujol tampoc no hi van fer cap referència explicita, tot i que van recordar que el dret de defensa és individual i els acords amb la Fiscalia són legítims a l'hora de buscar el millor escenari per a l'acusat. De tota manera, el moviment innovador del president del tribunal, Jesús María Barrientos, el passat dimarts, de dividir les declaracions dels acusats —Herrero i Pujol, aquest dilluns, i Borràs, al final— va deixar entreveure que, efectivament, hi podria haver un pacte.