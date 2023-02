Detecten una nova «rave» amb centenars de persones, ara a la Segarra

Unacongregaen uns terrenys d'una masia de. La rave al municipi segarrenc se suma a la que des de divendres està en marxa en una zona boscosa de(Conca de Barberà), a uns 50 quilòmetres de distància.En ambdós casos, la festai aquest diumenge encara dura. A Torà s'hi congreguen entre 400 i 500 persones i els Mossos d'Esquadra han habilitat un dispositiu per evitar que se n'incorporin més. És un dispositiu similar al de Sarral, on s'han detingut dues persones.L'alcalde de Torà,, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que és la tercera vegada que es troben una festa al camp d'aquestes característiques i que no volen que es repeteixi. Per això, estudien mesures com "tallar el camí perquè no puguin accedir-hi". Les dues altres rave van tenir lloc al mateix espai fa uns dos mesos.Coscollola creu que ha contribuït a atreure aquestes aglomeracions que el passat setembre van arranjar el camí d'accés seguint criteris de gestió forestal sostenible, que obliguen a una amplada de quatre metres de via, la qual cosa facilita l'accés de vehicles. Segons ha dit, el dispositiu dels Mossos està en marxa des de divendres i es limita a vigilar l'accés i a controlar la tinença de drogues.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor