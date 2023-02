Un Barça imparable referma el liderat de la Lliga davant el Cadis

Elno es desfà i manté la bona dinàmica a la. Els dehan vençut còmodament (2-0) alalaquest diumenge al vespre i segueixen sumant de tres en tres els punts per apropar-se, cada cop de manera més clara, al títol de la Lliga.Tot i un ensurt inicial al minut 18, amb un, el Barça ha dominat clarament el partit. Després d'una primera part amb diverses ocasions de perill per ambdós equips, elshan anat al descans amb el-avui capità- ha estat l'encarregat d'-lo: ha aprofitat el rebot d'un remat de Robertdesprés d'una gran passada de, que ha tornat a ser titular. I el polonès ha posat laal minut 45, el segon gol del partit ha estat el seu quinzè a la lliga després de tres partits sense marcar.Laha estat clau durant la segona meitat del matx, sobretot amb unque no n'ha deixat passar cap. Els visitants només s'han pogut apropar a la porteria quan faltaven quinze minuts per acabar el partit, però sense èxit.Amb la victòria, els blaugrana mantenen l'avantatge de vuit punts respecte al, que aquest dissabte va patir, però va acabar vencent acontra l'(0-2). Ara, la mirada torna a estar posada en l', on aquest dijous els de Xavi visitaranen la tornada i partit decisiu de l'eliminatòria després del vibrant empat a dos gols al Camp Nou

