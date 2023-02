A Cervera, 10 dotacions #Bomberscat segueixen refredant el sostre, perquè l'aïllant no cremi i la coberta no s'ensorri, d'una nau afectada per un incendi (avís 13.50 h) Activem el Grup d'Estructures Col·lapsades #GREC per si hi hagués esfondrament. No hi ha més edificis afectats pic.twitter.com/J1FIBdyadA — Bombers (@bomberscat) February 19, 2023

Un total detreballen des d'aquest diumenge al migdia en l'extinció d'un incendi en unadedicada a les arts gràfiques a. En concret, els treballs se centren a refredar el sostre de la instal·lació per evitar que cremi l'aïllant i que la coberta s'ensorri.Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi cap a les dues del migdia. Les flames no han afectat, per ara, cap més edifici. Malgrat això, s'ha activat el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) per si, finalment, hi hagués

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor