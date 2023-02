Detenen un agressor masclista que esperava la víctima dins l'armari de casa seva

La Guàrdia Civil hapolicials per un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar (violència de gènere). Els fets han passat al municipi de Vecindario, a Gran Canària. L'individude la víctima i accedia a l'interior del seu habitatge. Després, s'ocultava a l'interior d'un armari del dormitori principal esperant que tornés de la feina per agredir-la.La Guàrdia Civil va tenir coneixement dels fets arran de l'avís d'unaque havia sentit forts sorolls a la residència superior i va observar com la porta de l'immoble es trobava aparentment forçada, per la qual cosa va pensar que algú hi podia haver entrat. Un cop van personar-se al lloc dels fets, els guàrdies civils van poder comprovar que es tractava d'una casa propietat d'una víctima de violència de gènere amb risc alt. Davant la possibilitat que el presumpte agressor pogués estar encara a l'interior en companyia de la víctima i per salvaguardar la integritat de la seva vida, els agents van procedir a accedir ràpidament a l'habitatge per la possible comissió d'un delicte flagrant. Immediatament, els policies van procedir a inspeccionar una per una les diferents estades de l'habitatge iamagat a l'interior, amagat entre la roba, amb uns guants de làtex posats, amb els quals presumptament perpetraria la seva agressió. En aquell precís moment va ser identificat com l'agressor de la víctima i tot just després arrestat.La Guàrdia Civil va localitzar també diversos objectes entre les pertinences del suposat agressor, amb els quals presumptament pretenia consumar la seva agressió, entre ells, un rotllo de cinta americana,, més guants de làtex, un, un cartell publicitari del lloc on treballa la víctima fet pedaços, i una foto de la dona tipus carnet. Per tant, i amb els antecedents existents per agressions anteriors, possiblement la intervenció dels agents va seri esclarir el fet delictiu.El detingut ha estat posat a disposició del Jutjat de Violència Sobre la Dona nº1 de Sant Bartolomé de Tirajana, que ha decretat el seu ingrés a presó.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor