Les Comparses tornen a Vilanova i la Geltrú a tot color, amb públic i amb rècord històric de parelles

Leshan tornat aquest diumenge en la seva màxima esplendor. Per primera vegada a la història, hi han participat, quatre mil més que l'any passat i unes 2.000 més que abans de la pandèmia. Enguany la plaça de la Vila ha tornat a tenir, cosa que no passava des del 2020, i ha recuperat les acolorides batalles de caramels.Això no va passar l'any passat, perquè el fabricant dels, que tenen un, no va tenir prou marge de temps per fer-los de colors i els va fer blancs. Enguany, durant les més de tres hores que han durat les vuit guerres de caramels, s'han llançat unes, trenta de les quals eren sostenibles.Les comparses han arrencat a quarts d'onze del matí amb l'entrada de les barquetes, on viatjaven nens i nenes d'entre 1 i 5 anys. Cap a dos quarts de dotze s'ha fet la primera comparsa d'infants, seguida de la corresponent guerra de caramels. El torn dels més grans ha arribat cap a dos quarts d'una i s'ha allargat fins passades les tres de la tarda. En total s'han fetCom cada any, i després de la tradicional tonada carnavalesca Turuta prèvia a la guerra, la batalla s'ha iniciat sense compassió al crit de. Tradicionalment, són els homes qui llencen els caramels, mentre les dones utilitzen el mantó com a escut protector.Amb les particularitats de cada agrupació, les noies han dut vestit o faldilla, clavells al cap i l'imprescindible mantó de Manila amb el qual s'han protegit dels llançaments dels dolços. Com marca la tradició, els nois s'han vestit amb camisa blanca, pantaló fosc, armilla o americana, el llaç o corbatí, la barretina i alguns d'ells la faixa.L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,, estava visiblement emocionada amb el retorn a la normalitat de les festes i ha destacat que "aquest any,", cosa que "no havia passat mai". Altra vegada el públic ha pogut veure les guerres des de la mateixa plaça, cosa que l'any passat no va ser possible a causa de la pandèmia. Enguany, però, a diferència del 2020, s'han eliminat les grades pels assistents "per mesures de seguretat". Segons la batllessa, "a les nits s'hi registraven problemes" que han volgut evitar.En aquesta ocasió, ho han viscut des d'un lloc privilegiat els consellers. Aquest últim fins i tot s'ha animat a entrar a la guerra de bracet de l'alcaldessa. El punt més ensucrat d'aquest carnaval, que ja de per si és dolç, ha arribat a quarts de tres de la tarda quan hi ha hagut unaque ha desfermat l'alegria i els aplaudiments de tota la plaça.

