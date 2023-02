Històrica sortida de to de Mourinho a la Kings League: «Casillas és molt dolent»

L'exporter del Reial Madridha estat, sens dubte, el protagonista estrella de l'stream de la Kings League d'aquest dissabte al vespre. El programa Chup Chup, amb l'influencerLlanos i l'exblaugrana Gerard, ha convidat Casillas i el madrileny ha resultat ser, com és costum, el focus de totes les mirades.Primer de tot, ha arribat volant al plató, el que ja ha estat tota una sorpresa. A més a més, ha anunciat que jugarà aquest diumenge contra l'equip d'Ibai, el Porcinos FC. Aquest, però, no serà l'únic atractiu de la jornada. Casillas, una acció simple a la qual s'ha negat rotundament des del primer moment.Per animar-lo, l'equip de Kosmos -l'empresa propietat de Piqué- li ha preparat unamb tot de futbolistes i exjugadors de primer nivell, com el blaugrana Sergioo l'ara comentarista de DAZN David, que li donen consells per saber llençar-lo com és degut. El que, ben segur, no esperava l'exporter del Madrid és que, entre els rostres del clip, aparegués el seu exentrenador José, amb qui van tenir una-feta pública per ambdós- quan van compartir files.Com no podia ser d'altra manera, el sempre irònic tècnic portuguès ha proferit unes paraules que ja sóndel seu repertori: "Si l'he assegut a la banqueta, per alguna raó serà", ha arrencat. "És molt dolent.", ha afegit per tot just després endur-se els dits a la boca fent un gest de silenci. I per si no n'hi hagués prou, la reacció de Casillas ha estat encara més graciosa. En sentir-lo, s'ha agafat el pit i s'ha tirat a terra entre els riures i les exclamacions dels seus companys:, ha admès el madrileny.

