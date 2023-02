Vídeo | La Xina construeix la granja de porcs més gran del món en un gratacel

Mundo | China construye un gigantesco rascacielos de 26 pisos para criar cerdos.

El personal podrà anar a casa un cop a la setmana

El govern xinès assegura que respecta el medi ambient

La Xina és elPer satisfer aquesta alta demanda ha construït, en un gratacel de 26 plantes, una-que ja és la més gran de la història- per criar 1,2 milions de porcs l'any, una xifra superior a la població en què està localitzada:, una ciutat a la província de Hubei amb poc més d'un milió d'habitants.Des de fora, les instal·lacions semblen un bloc de pisos convencional. Però no hi viuen famílies ni hi treballen oficinistes. El gratacel és el destí final dels porcs i funciona des de l'octubre del 2022. A banda d'aquesta macrogranja, l'empresa que lidera el projecte,, també té un altre edifici amb les mateixes característiques just al costat. Aquest, però, encara l'estan construint. Tindrà 800.000 metres quadrats i hi cabran 650.000 animals que, asseguren des de la companyia, tindran les condicions de ventilació adequades, així com més de 30.000 punts d'alimentació automàtics.Pel que fa als treballadors i treballadores, hauran de passar per rondes de desinfecció i sotmetre's a diferents proves per obtenir l'autorització necessària per poder entrar a la fàbrica. A més a més, només podran abandonar l'edifici un cop per setmana. Per la seva banda, les restes dels porcs es reutilitzaran per fer biogàs que, alhora, també es farà servir per generar energia i escalfar aigua a l'edifici.En total, la inversió ronda els. I el curiós del cas és que Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming mai s'havia dedicat a la indústria dels porcs. Abans, feia camí en el món del ciment i la construcció, però després d'una dura caiguda empresarial, va decidir fer el canvi i passar a criar animals. Tal com ho explica el gerent de l'empresa, Jin Lin, va veure en l'agricultura una gran oportunitat per "reutilitzar" els materials dels quals disposava per construir un negoci "rendible".El 2019 el Ministeri d'Agricultura i Assumptes Rurals xinès va aprovar una llei que permet la construcció d'instal·lacions de cria de gran altura com aquestes afirmant que eren uni respectuós amb el medi ambient". El professor de l'Institut de Ciència Animal de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Agrícoles,, va assegurar aleshores que "en comparació amb els mètodes de cria tradicionals, les granges porcines de gran altura són més intel·ligents, amb un alt nivell d'automatització i bioseguretat. Al mateix temps, té l'avantatge d'estalviar recursos de la terra”.

