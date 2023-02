El top 3 de xurreries de Barcelona, segons les valoracions de Google Maps

1. Xurreria Trebol

A l'Estat hi ha cinc ciutats que destaquen sobre la resta per ser les millors on menjarSón Barcelona, Madrid, Màlaga, Granada i València, per aquest ordre. Així ho diu l'empresa de turisme Holidu, que ha elaborat un rànquing a partir de les valoracions dels usuaris i usuàries a Google Maps amb elson degustar-los.I és que els xurros pràcticament sempre venen de gust. Sobretot, quan tornes de festa amb gana, berenes a ca l'àvia o quan t'aixeques un diumenge per esmorzar, acompanyant-los amb unaSi t'hem fet delir, agafa llapis i paper i anota! Si ets a prop de Barcelona i vols menjar una ració de xurros, has d'anar aquí:

Amb una puntuació de 4,4 en una escala de 5, el millor dels millors és l'establiment situat al número 341 del carrer Còrsega. Tal com demostren el nombre de comentaris i la puntuació oferta a Google Maps, la xurreria Trebol és el lloc insígnia de la capital catalana per satisfer un bon antull de xurros. També hi trobaràs bunyols i no pateixis per si t'agafa gana, per exemple, a les 00:00 de la matinada, perquè el local està obert les 24 hores del dia. Això sí, de dijous a dissabte.

La xurreria Trebol Foto: Instagram @xurreriatrebol

2. Granja M. Viader

Granja M. Viader Foto: Instagram @granjaviader

3. Granja Dulcinea

Granja Dulcinea Foto: Facebook

En el número dos i amb una puntuació de 4,3, trobem la Granja M. Viader del número quatre del carrer d'en Xuclà, molt a prop del barri gòtic. Es tracta, ni més ni menys, d'Serveixen xurros frescos des de l'any 1870, sens dubte una bona garantia de qualitat que demostra que és un dels llocs més emblemàtics de Barcelona per satisfer les ganes de dolç.I, finalment, tanca el top 3 de les millors xurreries de la ciutat comtal aquest també històric local,: la Granja Dulcinea. Situada al número dos del petitó carrer de Petritxol, a banda de xurros també compten amb unaEn aquest cas, l'establiment té una puntuació de 4,3, però per les valoracions dels clients i clientes, se situa una mica per darrere de la Viader.A banda dels locals esmentats, Barcelona està plena deI tot i que és molt probable que els i les amants d'aquest menjar ja tinguin el seu establiment de referència, mai està de més deixar-se sorprendre, així que us convidem a passejar per la ciutat i descobrir llocs nous.

