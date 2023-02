La presidenta de l’ANC descarta fer un pas al costat després de les 13 dimissions a la cúpula

Després del terratrèmol provocat per la llista cívica a l'ANC i les 13 dimissions a la cúpula que han sacsejat l'entitat aquest cap de setmana, la seva presidenta,en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio. Feliu ha admès que "fa temps" que hi ha "discrepàncies" en el si de l'Assemblea. En aquest sentit, ha assegurat que s'estan fent reunions per tirar endavantque puguin ajudar a "consensuar i ampliar el debat", però ha admès que "això no ha estat suficient".Per a la presidenta de l'ANC un dels temes de fons és que "no tothom vol presentar-se a les eleccions amb una llista cívica" . També ha apuntat que algunes de les persones que han dimitit, ja tenien presa la decisió d'abans., ha dit contundentment Feliu, per tot just després afegir: "Jo la que menys i pobre de mi que ho intentés massa".Sobre el paper de l'expresidenta, Feliu ha assegurat que no mana a l'ombra. De fet, ha destacat que és una "persona que ajuda", que "sempre té un to respectuós" i que "no s'immisceix en res". A més a més, tot i els desacords, Feliu ha subratllat que ella. "Això que ens passa, aquest com fer-ho, és un debat que també està en la societat, i com que nosaltres som transversals, hi ha aquestes intensitats", ha assenyalat.De cara a futur i si, finalment, tira endavant el projecte de la llista cívica, la dona encara al capdavant de l'ANC ha deixat oberta la participació de la líder de Junts, ara immersa en el judici pels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. "No estem pensant en persones de partit, però queda temps així que quan arribem, ja mirarem com s'acaba articulant", ha opinat. No obstant això, per a ella,perquè "està en el full de ruta, en el mandat aprovat per un 98% dels associats i la tirarem endavant", ha conclòs.

