Un home casat amb una nina explica a TikTok que tindran un tercer fill

està ple d'escenes sense cap mena de sentit. I les xarxes socials ho maximitzen i viralitzen a nivells estratosfèrics. Entre aquestes, persones que tenen relacions amb objectes inanimats. És el cas d'un, que des del 2020 estàL'enllaç va arribar un any després d'iniciar la relació amb la "", a qui ha posat de nom. I en aquests quatre anys han tingut ja: Adolfo Daniel i Lady María. Ara, a més, ha publicat un vídeo que ja ha aconseguit milers de reproduccions en què anuncia el tercer embaràs.Per celebrar la notícia, el creador de contingut ha mostrat laque ha organitzat, on simula que la seva dona està embarassada. Una festa per donar la benvinguda al bebè on no hi ha anat ningú més enllà dels seus fills.El xou deha generat controvèrsia entre els seguidors, que han deixat comentaris de tota mena al vídeo publicat a. Ell, però, ha seguit ignorant les crítiques i finalment els usuaris han optat per seguir-li el corrent.

