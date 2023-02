Un nou terratrèmol sacseja el centre de Turquia

El malson torna, tretze dies després. Un nouha sacsejat aquest dissabte al vespre el centre de. Segons detalla el Centre Sismològic Europeu del Mediterrani (EMSC), el sisme ha tingut unadei s'ha produït a 10 quilòmetres de profunditat. Per ara, no hi ha informació de danys.És el segon terratrèmol que afecta el país, després que el passat 5 de febrer Turquia i Síria patissin un fort sisme de magnitud superior a 8 punts. Per ara, el nombre de morts registrats ja supera els 45.000, tot i que les tasques de rescat segueixen en marxa. Aquesta xifra el converteix en el més mortífer a la regió de l'últim segle.Els sismes a Turquia i Síria són els cinquens més mortals de l'actual segle . Només queden per sobre el delel 2005, que va deixar 73.000 morts; el de lael 2008, amb un recompte de 87.000 decessos; el de l'del 2004, en què van morir 260.000 persones; i eldel 2010, el més devastador dels últims 23 anys, on 316.000 persones van perdre la vida.

