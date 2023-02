Twitter deixa de funcionar... per a alguns usuaris

So twitter's not happy with images today, huh? — m (@m_nt_13) February 18, 2023

No hi ha setmana que lano generi notícia. I aquest dissabte no ha estat diferent. Tot i que les queixes s'han començat a registrar poc després de la una del migdia -hora americana, les set del vespre a casa nostra-, no ha estat fins a les vuit de la tarda catalanes que els usuaris han notat laPrimer, lesno es veien bé i només es podien visualitzar els, després no s'actualitzava correctament o ho feia molti, finalment,, només uns dies després de la darrera caiguda massiva, tot i que només en alguns dispositius.Tal com indica el portal Downdetector , que mostra lesen pàgines web i xarxes socials reconegudes, a les vuit del vespre un total deamb la xarxa social del magnat Musk.

