Europa comença a pagar els treballadors que es desplacin en bicicleta a la feina

La mobilitat sostenible no acabar d'arribar a l'Estat

Alguns països europeus ja han impulsatAquest és el cas, per exemple, dea on el govern ha apujat aquest any la subvenció estatal per quilòmetre en bicicleta de 19 a 21 cèntims (a final d'any, aquesta quantitat pot pujar fins als 1.000 euros)., i les empreses es poden acollir al forfet de mobilitats duradores i pagar fins a 800 euros a l'any a cada persona que utilitzi aquests models de transport. Les companyies es treuen les quantitats dels seus impostos i de les contribucions socials. L'Estat francès també ofereix ajudes per canviar els cotxes vells per bicicletes elèctriques.A Espanya, l'perquè les companyies puguin considerar moure's en bicicleta i que formi part dels sous dels treballadors,. A l'Estat, continua sent habitual que les empreses subvencionin el transport públic als seus treballadors, o que els ajudi amb el combustible del cotxe o fins i tot, facilitant un vehicle al treballador com a part del sou.Laimpulsada pel Ministeri de Transports no contempla cap de les accions anteriors, peròDes de la coordinadoraapunten que implementar aquesta ajuda a les empreses "requereix una política estatal" que per ara no sembla arribar.

