Barcelona Cuida, un únic espai amb tota la informació

Targeta Cuidadora, catorze recursos gratuïts en un suport

Vila Veïna, un projecte pioner per cuidar en comunitat

Servei gratuït de cangur Concilia

AMB EL SUPORT DE

L’centralitza tots els serveis i els programes per garantir el benestar i les condicions de treball dignes de les persones que tenen cura d’altres persones. Aquesta tasca, que sovint recau en, és essencial per al bon funcionament de la societat.Al llarg de la vida totes les persones reben cures i proporcionen cures a altres persones , per condicionants de l’edat, la salut o el benestar. Tradicionalment, la cura s’ha vist com una funció social privada, reservada a l’espai de la llar i associada a la responsabilitat femenina. S’estima que a Barcelona, majoritàriament dones, tenen cura d’altres de manera intensiva, amb una presència destacada dei en situació deés vital per assegurar el. Per això, Barcelona disposa d’un equipament pioner de referència i un ventall ampli de recursos i serveis adreçats a les persones que tenen cura d’altres persones.L’ espai Barcelona Cuida és l’equipament que centralitza tota la informació i tots els recursos vinculats a les cures de la ciutat. Ofereixa les famílies i les persones receptores i proveïdores de cura de la ciutat. A més, és un punt de trobada i treball en xarxa de persones, professionals i entitats.S’hi poden adreçar persones que tenen cura de familiars o persones properes; professionals de la llar i els serveis socials, comunitaris i de salut, i entitats i persones que vulguin planificar la seva cura.Carrer de Viladomat, 127Atenció telefònica: 934 132 121, de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.00 hores, i dissabtes, de 10.00 a 14.00 horesEl servei de Barcelona Cuida també gestiona la, una iniciativa recent que reconeix la tasca de les persones cuidadores i els permet accedir a un paquet de catorze recursos gratuïts , com assessorament emocional les 24 hores del dia, xarxes d’acompanyament i activitats de lleure. Des que es va posar en marxa, ja ha rebut 2.300 sol·licituds.El projecte de Vila Veïna neix com una iniciativa per posar la vida i les cures al centre. Planteja unpersonalitzada i de proximitat, amb petites unitats territorials on el veïnat disposa de tots els recursos necessaris per garantir les cures, tant de les persones que les reben com de les que les exerceixen.Actualment Barcelona disposa de, on les persones cuidadores es poden adreçar per accedir a recursos específics dels barris de Badal, el Gòtic, el Camp de l’Arpa, el Carmel, el Congrés i els Indians, el Maresme, Horta, la Dreta de l’Eixample, la Marina, la Maternitat i Sant Ramon, la Prosperitat, la Trinitat Vella, la Vila de Gràcia, Provençals del Poblenou, Sant Gervasi de Cassoles i Vilapicina i la Torre Llobeta. Perquè cuidar en comunitat és millor que cuidar en soledat.La conciliació de la vida laboral i personal amb el lleure i el temps de respir és especialment difícil per a les famílies monoparentals amb pocs recursos, les dones en situació de violència masclista i les famílies sense suport comunitari. Per facilitar-los la conciliació, l’any 2020 es va posar en marxa el servei gratuït de cangur Concilia , gestionat per la Cooperativa Incoop, que ja disposa de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor