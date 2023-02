Trias obre la porta a governar Barcelona amb el PSC: «Jo no tinc manies»

L'exalcalde de Barcelona i candidat de Junts a les eleccions municipals del mes de maig,, ha obert la porta a una la ciutat després dels comicis: "Per què no?", ha plantejat entrevistat pel diari Ara. Trias sí que had'Ada Colau però no amb els socialistes ni tampoc amb els republicans: "També em veig capaç de".El cap de llista de Junts ha assegurat que es presentarà de nou com a alcaldable per "una pressió insuportable de gent del carrer" i perquè l'hi han demanat figures com els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas i Carles Puigdemont. Tot i això, planteja unaSobre els gransen marxa a Barcelona, ha explicat quecom les del carrer del Consell de Cent perquè "no tindria cap sentit amb tot el que s'han gastat", però que cal "replantejar-se el que està fent aquesta senyora alcaldessa amb elsde l'Eixample". Alhora, haper l'avinguda Diagonal: "És un disbarat".En canvi, ha proposat construir unper alsde Rodalies o bé ampliar l'actual i promoure la construcció d'aparcaments per a cotxes als accessos a la ciutat "i que la gent entri amb el ferrocarril a dins de Barcelona".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor