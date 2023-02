Comencen les obres de la primera superàrea de joc a Barcelona

Una ciutat jugable i inclusiva

Ja estan en marxa les obres de lade lesprojectades en diferents districtes de. Aquest nou espai jugable serà al carrer d’Alfons el Magnànim, entre Cristóbal de Moura i Mogent, al. Tindrà una gran estructura, amb dues torres de 5 i 6 metres d’alçada i tobogans en forma d’espiral.Las’ha dissenyat amb criteris d’i disposa de plataformes de transferència i escales amb suports per garantir-hi l’accés al nombre màxim d’infants.A més dels tobogans i les torres, l’espai tindrà, com un gronxador col·laboratiu de corda, un giratori a cota zero o un llit elàstic. També hi haurà gronxadors, cintes d’equilibri i un sorral. Inclourà zones verdes i d’estada.La previsió és que les obres s’acabin a finals del mes de juny.Avui a Barcelona hi ha més de, més d’uno són noves del tot. Les superàrees de joc s’emmarquen en les mesures del Pla de joc a l’espai públic , per garantir el dret al joc de la infància a l’espai públic.També en formen part projectes com la transformació dels patis escolars en espais naturalitzats, coeducatius i comunitaris, on es pugui jugar i aprendre a l’aire lliure; el programa, que també ha millorat les condicions de l’espai públic on fan vida els nens i nenes i les famílies, o”, amb dinamitzacions de joc en trenta places de la ciutat, entre altres.Entre els beneficis d’una ciutat jugable destaquen el benestar físic, social, mental i afectiu dels nens i nenes gràcies al contacte amb la natura i el fet de poder gaudir de temps d’oci i de relació amb altres persones.

