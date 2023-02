Mor als 60 anys el periodista d'«El País» Pere Ríos

Immers en la professió des del 17 anys, Ríos havia treballat en revistes i diaris com a redactor d'articles de tribunals i política, i des del 1998 formava part de l'equip de periodistes d'El Paísa la delegació de Barcelona.Segons han explicat a EFE fonts properes a la família, el periodista no ha superat el càncer que patia. El director de l'edició catalana d'El País,, ha assenyalat que avui ha mort "qui per nosaltres va ser une, algú que destacava pel seu rigor i tenacitat". "Ens falten molts més Pere Ríos a totes les redaccions", ha destacat Noguer., una revisió del sumari i d'entrevistes amb els protagonistes del Cas Banca Catalana a través del qual el periodista va concloure que Pujol es va enriquir amb el banc que va portar a la bancarrota i a la ruïna a milers de famílies catalanes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor