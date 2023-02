Un expert català en canvi climàtic entre els assistents

Really happy to Chair the @circbioalliance established by His Royal Highness The Prince of Wales! @ClarenceHouse our aim is simple: to restore Harmony between Humanity, Nature and the Environment. Towards a #circularbioeconomy more at: https://t.co/QFgPLsOFgf pic.twitter.com/UaftMx2XiM — Marc Palahí (@Marcpalahi) February 1, 2022

El rei d'Anglaterra, Carles III, ha celebrat aquest divendres una recepció al palau de Buckingham amb empreses relacionades ambaixí com amb ministres de diversos governs i representants de comunitats indígenes per abordar laEn concret, durant la reunió es va parlar de com implementaraprovat en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica del passat mes de desembre i a través del qual els diferents participants es comprometien a protegir i conservar el 30% de la superfície terrestre i marina abans del 2030.Entre les persones convidades a la recepció s'hi torbavaque des del 2015 és el director de l'També és president de l', que té com a objectiu "accelerar la transició a una bioeconòmia circular que sigui climàticament neutral, inclusiva i prosperi en harmonia amb la natura". De fet, va ser el llavors príncep Carles d'Edimburg qui va establir l'aliança, allà el 2020, com a part de laque el mateix Carles III va impulsar aquell mateix any al, i segurament no serà l'última vegada que ambdós col·laborin amb la finalitat d'aconseguir un planeta més sostenible.Aquest interès per a la preservació de la natura no és nou en l'actual monarca del Regne Unit.

