Els experts en ciberseguretat recomanen no connectar-se a xarxes públiques de wifi

Avui dia, la majoria de domicilis comptem ambper a connectar-se a Internet de forma ràpida i segura. S'ha convertit en un imprescindible, però moltes vegades, quan sortim de casa no ens desconnectem i tendim a buscar xarxes públiques per continuar gaudint de continguts i utilitzar les aplicacions. Amb tot,i que les hem de fer servir amb especial atenció.L'recomana no connectar-se a les xarxes wifi públiques perquè. L'organisme detalla que és especialment perillós quan, per exemple, iniciem sessió a les xarxes socials o a les entitats bancàries, perquè hem d'introduir les nostres credencials i és més fàcil de monitorar-les.Els experts en seguretat informàtica també expliquen que, un virus, i accedir d'aquesta manera a tota la informació de l'usuari encara que aquest no estigui connectat a la mateixa senyal en aquell moment. Des de l'INCIBE recomanen

