Tot el que encara queda per una igualtat real al món científic

Cal ajudar a eliminar la frustració de dones que encara no se senten benvingudes en un entorn preciós, però molt competitiu.

Moltes investigacions assoleixen millors resultats amb grups formats per persones de diferents gèneres, orígens racials, indígenes i persones amb discapacitat.

; excloure la meitat de la població de la investigació científica és negar-nos una quantitat extraordinària de capacitat. Per això les polítiques de recerca i innovació a la UE tenen com a objectiu prioritari promoure la igualtat de gènere. Les accions per assolir-la se centren en tres àmbits principals: carreres professionals, equilibri en la presa de decisions, i incidir en continguts i programes de recerca i innovació. Pel seguiment, des del 2003 es fan informes triennals She Figures.(48,1%) i(40%-60%), segons el darrer informe She Figures . Aquesta dada és crucial per suportar una força investigadora equilibrada. Ara bé, en el detall, persisteixen bretxes en certs camps: les dones estan sobrerepresentades en Educació i. Així que, malgrat el progrés en estudis terciaris, les dones són minoria entre la població total d'investigadors entre el personal científic i tecnològic (41,3%) i en el món de l’empresa: encara tenen menys probabilitats de trobar feina (46,7%) i són menys d'una quarta part dels autònoms.. Caldrà veure com es reflecteixen les recents reformes estructurals i canvis institucionals per promoure la igualtat de gènere en les carreres de recerca quan els pròxims estudis valorin la millora en les condicions laborals de dones i homes investigadors. Per ara, a Europa, la proporció de dones investigadores que treballen a temps parcial en educació terciària és superior a la dels homes (3,9%); i els contractes precaris són del 9% en dones i del 7,7% en homes.nombre d'autors, freqüència de publicació, impacte de les citacions, representació dins els equips, producció de patents, representació en equips de col·laboració acadèmia-empresa i taxa d'èxit en el finançament, el nombre d'autors homes supera el de dones en tots els nivells. Altre cop, si es desagreguen dades per camp, les. Hi ha més homes en els equips de recerca i entre els directors d'investigació i inventors (1 dona per cada 10 homes). Aquestes diferències poden contribuir a un cercle viciós, perquè les dones que tenen menys patents o publicacions seran menys competitives a l’hora de trobar finançament., més institucions i organitzacions de recerca adopten mesures per millorar la participació de les dones. Per exemple, formar comitès de contractació i promoció per evitar un biaix implícit; elaborar plans d'igualtat de gènere i estratègies de recursos humans. Malgrat els esforços, la subrepresentació de les dones en càrrecs acadèmics i de presa de decisions continua sent un problema important en els càrrecs màxims (26,18%) i el lideratge dels consells (24,5%).(visible i il·legal): alguna experiència primerenca, factors biològics, polítiques educatives, preferències personals o biaixos en el procés de selecció de personal. Però(ocult i no il·legal): com un assetjament sexual, coerció, discriminació oberta, microagressions (hostilitat, exclusions subtils, gestos obscens...) o per un sexisme benèvol –el-.. Algunes costen diners; moltes, no. Quan són infants, nens i nenes tenen el mateix interès per la ciència i són igual de bons en matemàtiques i ciències, però en arribar a una edat, elles es retrauen. Per això existeixen plans que animen les joves a creure més en elles mateixes, i fomenten el seu impuls i la seva voluntat d'assumir riscos. En edats superiors,que encara no se senten benvingudes en un entorn preciós, però molt competitiu (les dones normalment no són tan competitives en el lloc de treball com els homes)., fer revisions a cegues i indicar el nom complet a les autories. També es recomana fomentar l'equilibri de gènere en les citacions i donar visibilitat a les dones en les llistes de referències. I desagregar per sexe i gènere les dades en què es fonamenta la recerca. Atès que per tenir èxit els investigadors han d'anar a conferències internacionals i estar connectats a xarxes, un camí per a la reincorporació de dones a la força de treball, poden ser programes d’actualització després de la criança i establir finançament per ajudar amb la cura dels nens, com guarderies. Prestigiar la ciència com l’esport.. Moltes investigacions assoleixen millors resultats amb grups formats per persones de diferents gèneres, diferents tipus de personalitat, diferents orígens racials, indígenes i persones amb discapacitat. Es tracta d’un canvi cultural i canviar de cultura és molt difícil.

