Aquest és el grup d'aliments més econòmic, saludable i sostenible

Com incorporar els llegums a la dieta?

Tres factors influeixen cada vegada més a l'hora de trobar aliments per introduir a la nostra dieta diària:Ekilu, una aplicació de receptes saludables, ha trobat la solució que uneix aquests tres factors. El seu creador, Carlos Melara, explica que els tenen en compte a l'hora de proposar receptes i afirma que "hi ha un grup d'aliments que compleix els tres requisits: els llegums".Segons un estudi de Facua-Consumidors en Acció , des del punt de vista econòmic, junt amb la pasta i l'arròs,, un 12,2% de mitjana, i per tant representen una de les formes més econòmiques d'incloure la proteïna a la nostra dieta.A més del preu,, són font de proteïna vegetal i aporten un component alt de carbohidrats d'absorció lenta. D'altra banda, aquest superaliment també conté nivells alts de fibra prebiòtica: "Els llegums són l'aliment preferit dels bacteris intestinals", explica el fundador d'Ekilu, i afegeix que al consumir-les ", un factor al qual cada vegada s'hi presta més atenció. De fet, diversos estudis dels països mediterranis asseguren que la preocupació pel medi ambient fa que s'hagi reduït el consum de carn vermella i de productes làctics, i pel contrari, ha augmentat el de llegums i vegetals.Menjar llegums amb regularitat no té per què ser avorrit, i de fet, l' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició recomana augmentar-ne la ingesta a un mínim deA part dels clàssics guisats, podem introduir aquest superaliment a la nostra dieta a través d'D'altra banda, no cal dir que és necessari incorporar altres aliments al nostre dia a dia, i que per fer-ho, podem utilitzar les recomanacions de la Universitat de Harvard perla meitat del plat s'ha d'omplir amb fruites i verdura, un quart del plat amb cereals integrals, i l'espai restant, amb carns sense processar, ous, làctics o llegums.

