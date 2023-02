Així prepara el xef Dabiz Muñoz «la millor hamburguesa del món»

Separar els rovells de les clares de quatre ous. Cobrir els rovells amb la salsa de soja i una mica de vi Pedro Ximénez. Deixar-ho reposar durant dues hores. Salpebrar la carn i donar-li la forma d'hamburguesa. Fer maionesa casolana amb l'ou sencer i oli d'oliva. A poc a poc, afegir-hi el suc de mitja taronja, una mica de suc de llimona i la pasta chipotle. Finalment, el quètxup fumat. També se li ha d'afegir el cogombret tallat a rodonetes i el cibulet picat. I guardar-la a la nevera. Treure els rovells d'ou de la soja i emulsionar-los batent-ho bé. Les clares que havíem reservat s'han de batre amb la mà, amb una micona d'aigua. Escalfar una paella amb oli d'oliva i tirar-hi a poc a poc les clares amb els dits, per crear fils prims. Quan està daurat, treure-ho i salar-ho. En una altra paella prèviament escalfada, coure les hamburgueses 45 segons per cada costat. Després, posar el cheddar a sobre d'una i el formatge blanc sobre l'altra i posar-les al forn fins que els formatges es fonguin. Daurar el pa d'hamburguesa per la part interna a la paella on hem fet les hamburgueses. Un cop al plat, posar salsa rosa sobre el pa i immediatament a sobre l'hamburguesa amb cheddar. Més salsa, part de les clares d'ou ferrat, la segona hamburguesa, més clara d'ou ferrat i, finalment, la salsa preparada amb els rovells d'ou abans de col·locar la part superior del panet d'hamburguesa.

L'és un d'aquells plats que agrada gairebé tothom. Sigui de vedella, de pollastre o vegetal, qui més qui menys en menja sovint per la facilitat a l'hora de preparar-la. Ara bé, si volem sortir de la rutina habitual de l'hamburguesa a la planxa, el cuinerens porta una recepta diferent.Si bé ell és el millor xef del món, aquestatambé. I així ho mostra al vídeo que ha publicat a les xarxes socials. Acompanyada d'i d'unaideada per ell, es necessita una bona estona per preparar-la, però el resultat és brutal."Vaig a fer l", anunciava a les seves xarxes socials, alhora que comentava quins ingredients hi posaria per preparar-la. Tot i que és complicat copiar un dels plats que prepara als seus restaurants amb estrelles Michelin, aquestaés fàcil de fer a casa.Primer, la llista: 5 ous, vi Pedro Ximénez, salsa de soja, pebre, carn picada de vedella, pasta chipotle, taronja, llima, sal, quètxup fumat, cogombret, cibulet, formatge cheddar, formatge blanc i pa d'hamburguesa. I ara, elsa seguir:

