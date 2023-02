Un carrer de Barcelona, el segon més car de l'Estat per comprar-se un pis

Sigui perquè estan més ben, perquè tenen millors sistemes deprop, pelsque hi ha als seus voltants o perquè el barri té unaconcreta, hi ha alguns carrers i avingudes on és gairebé. A no ser que es tingui un nivell econòmic molt elevat.És el cas d'un dels principals carrers de, que ocupa la segona posició al rànquing de vies més cares de l'Estat on adquirir un immoble. Amb un cost de, els pisos ubicats alsón els més cars de Catalunya i els segons més cars d'Espanya, només per darrere del, amb 11.400 euros per metre quadrat.Així ho recull el portal especialitzat en habitatge, a partir d'un informe elaborat per la consultoria Tecnitasa, que recull els deu carrers més cars de tot l'Estat. Tots coincideixen amb elespanyoles i les zones de costa amb millor qualitat de vida.Quins hi ha per darrere? El podi el tanquen, empatats a, tres carrers de: l'Avinguda Llibertat, la plaça Guipúscoa i el carrer Hernani. La diferència entre aquests i el quart és abismal: un pis a la plaça d'Euskadi decosta 5.780 euros per metre quadrat.Per sota, la Malagueta (a) amb 5.500 euros/metre quadrat, i tres carrers devalorats en 5.250 euros per metre quadrat. Tanquen la llista el passeig Marítim de(5.200 €), el Sardinero de(5.115 €), Puerto Banús de(5.000 €) i el passeig Marítim de(4.950 €).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor