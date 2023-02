Alliberen una família retinguda durant gairebé dos mesos en un hotel del País Valencià

La Guàrdia Civil hade dos anys en un hotel de la localitat d'Alcossebre (Castelló, País Valencià) on feia gairebé dos mesos que estaven retinguts per la parella de la víctima, un home queal seu país d'origen, França.Va ser una filla de la dona resident a França la que aquest dijous va denunciar que la seva mare havia estat detinguda il·legalment per una altra persona peri que es trobava en l'hotel d'aquesta localitat valenciana. A través del Centre de Control Policial i Duaner La Jonquera-Le Perthus, la policia espanyola va rebre per part de la Policia Judicial francesa l'avís de la denúncia i la possible ubicació de la víctima, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.Aleshores, una patrulla de la Guàrdia Civil es va desplaçar a l'hotel d'Alcossebre i es va entrevistar amb tot el personal allotjat, on va localitzar en l'últim pis un home de nacionalitat francesa acompanyat d'un nen de dos anys. En ser preguntat si hi havia algú més, aquest home va mostrar als agents la documentació d'una dona també de nacionalitat francesa. Per verificar que no hi havia "cap problema",per comprovar l'estat de la víctima. Dins de l'habitació, van observar una dona entre els llençols d'un sofà llit que presentava un aparent mal estat físic i "molt nerviosisme".Mentre un dels agents atenia i entretenia el menor d'edat, un altre s'entrevistava tot sol amb la víctima, que va manifestar que es trobava detinguda il·legalment per la seva parella, quei que estaven allotjats allà des de nit de Nadal. La dona va declarar que no es podia moure ni aixecar del llit perquè havia estat colpejada fortament a la cama, mostrant-los als guàrdies civils uns blaus i "signes evidents" de maltractament físic greu.Finalment, els agents han detingut l'home dei nacionalitat francesa, parella sentimental de la víctima, dei també de nacionalitat francesa, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. La dona ha estat assistida pels serveis mèdics en el lloc dels fets i posteriorment traslladada a l'en companyia del fill de tots dos.L'actuació ha estat realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló, Alcalá de Xivert, la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Castelló i l'Equip de Policia Judicial de Vinaròs.

