Intervinguda una multitudinària «rave» en una zona de conreus de Tarragona

Elsd'Esquadra controlen des d'aquest divendres unaque està congregant centenars de persones a la zona de la Font de l'ermita dels Sants Metges, a(Conca de Barberà, Tarragona). Un dispositiu policial limita l'accés a les diverses vies que condueixen fins a la rave per impedir l'arribada de més participants. També s'ha intervingut material per a la festa.Els Mossosper atemptar contra els agents de l'autoritat després que no s'aturés en un control i colpegés un agent, que ha quedatlleu. El dispositiu es coordina amb la policia de les regions limítrofes i es preveu mantenir-hi la presència d'agents fins que s'acabi la festa.L'alcaldessa de l'Ajuntament de Sarral,, ha detallat en declaracions a l'ACN que el pic fort d'arribada de gent ha estat fins aquesta nit. Els participants ara es dirigeixen fins al poble i van fins a la zona caminant. Es tracta d'un espai de conreus sense cap edificació i el consistori està preocupat per l'efecte que tindrà sobre els cultius.

