​Un aficionat es perd l'únic gol del seu equip per gravar una escena per adults al lavabo de l'estadi

Els banys de l'Allianz Riviera, l'estadi del club de futbol francès Niça, van ser l'escenari de. Concretament, segons fonts properes al club, l'enregistrament de l'escena es va produir el 29 de gener, en el que es va imposar per 1 gol a 0 l'equip local., tal com va anunciar la Direcció Departamental de Seguretat Pública, i un dia després, el dimecres, també ho va fer Nice Eco Stadium, l'empresa encarregada de l'explotació de l'estadi., la mateixa que hauria penjat el contingut de l'escena a les seves xarxes socials. Segons ha transcendit,de gravar una escena de sexe a dins de l'Allianz Riviera amb un aficionat, el qual sembla quedurant l'enregistrament.Fa uns mesos, Racuzzode l'aeroport de Nice-Côte-d'Azur per a la mateixa casuística.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor