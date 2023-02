Junqueras reivindica ERC com els «rojos de debò» i s'adjudica la propietat de l'àrea metropolitana

Rufián i Marchena

Els republicans han celebrat aquest dissabte la Conferència Metropolitana a Barcelona, i el seu president,, ha reivindicat les sigles d'Esquerra com els true reds, és a dir, els rojos de debò. El líder republicà ha afirmat que, "afortunadament", el cinturó roig "no pertany" al, i que quan l'àrea metropolitana va ser batejada amb aquest concepte els socialistes no hi guanyaven eleccions -ho feia el PSUC, ha recordat. De fet, Junqueras ha afegit que ERC ési del maragallisme. Alhora, el candidat a Barcelona,, ha afirmat que la capital només serà "millor" si s'entén amb totes les ciutats metropolitanes.Junqueras ha reivindicat les figures dels dirigents, després de les peticions de presó i inhabilitació de la Fiscalia , que el partit les considera un. El president de la formació ha subratllat que cal "acompanyar-los sempre i deixar-s'hi la pell" i ha reiterat que sense el que ells representen, el país "no se'n sortirà". En aquest sentit, el líder d'Esquerra ha asseverat que la "millor recepta" és guanyar i estar "al servei" de Catalunya. ERC té clar que un dels gransdel 28 de maig és consolidar la marca a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, Junqueras ha reiterat que ERC vol ser els true labour, en referència al concepte "roig", vinculat a la classe obrera i a les esquerres.D'altra banda, el portaveu a Madrid i candidat a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, ha afirmat que els republicans no poden canviar el jutge del Suprem Manuel Marchena, però sí que aspiren a "posar-li la situació una mica més difícil", en referència als canvis al codi penal. Rufián també ha subratllat quei no a una cel·la, en referència als presos polítics independentistes.

