​«Què posa al DNI?», l'amenaça de dos policies espanyols a un home per dirigir-s'hi en català

Bé. M'acaben d'agafar les dades per parlar català a la @policia i, diuen, m'arribarà una multa de 600 euros. M'han intentat humiliar diverses vegades intentant fer-me repetir que "Estamos en Espanya" i intentant que canviés al castellà, cosa que no he fet.

Estaven identificant — Torronet 🏳🌈 (@torronet1) February 17, 2023

tothom a l'estació de tren de Figueres.

Som ciutadans de segona, completament desamparats. Ningú ha gravat l'escena malgrat ho he demanat. M'han registrat de dalt a baix i m'han remenat les coses. Espero que algú faci alguna cosa, @govern. Aquesta gentussa no es coneix ni la — Torronet 🏳🌈 (@torronet1) February 17, 2023

-No te entiendo! Tu me entiendes.

-I tant, jo t'entenc perfectament.

-Pero que me hables en espanyol!

-No ho faré pas.

I així una bona estona mentre em registraven.

Hi havia el poli bo i el dolent, però després ja s'ha tret la careta la poli bona.

-Ves esta bandera? Pues eso — Torronet 🏳🌈 (@torronet1) February 17, 2023

Així és com dos agents de la policia espanyola intentaven intimidar a un home a l'estació de tren de Figueres, segons explica la mateixa víctima a través d'un fil Twitter que ha aixecat polseguera i que a hores d'ara compta amb milers de visualitzacions i respostes."M'acaben d'agafar les dades per parlar en català i diuen que m'arribarà una multa de 600 euros", detallava l'home, que tambéA través d'un fil a la xarxa social, la víctima explica que l'hani que fins i tot l'han "registrat de dalt a baix i m'han remenat les coses". El denunciant detalla com s'ha produït l'assetjament, i apunta que, tot i que ha demanat als presents que enregistressin l'escena, "ningú ha gravat".D'altra banda, segons la versió del denunciant, els agents de la policia espanyola li van preguntar "què posa al seu DNI" i li deien que. Amb tot, no ho va fer.Finalment, l’homeper parar la discriminació lingüística a Catalunya., entitat que promou la llengua catalana com a eina de cohesió social, presentava el passat novembre un informe ambL'entitat apunta que durant els darrers anys s'ha registrat un creixement d'aquestes situacions: el 2018 es van denunciar 25 casos, 32 el 2019 i 52 el 2020.

