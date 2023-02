Turull demana amplitud de mires als alcaldables metropolitans: «No tot ha d'estar en mans dels de sempre»

El secretari general de Junts,, ha demanat aquest dissabte als alcaldables metropolitans quede cara al. En una trobada a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb candidats i regidors dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Turull els ha demanat ser "transmissors d'il·lusió" per "dures que siguin les adversitats" i els ha assenyalat que "no tot ha d'estar en mans dels de sempre".El líder de la formació ha reclamat "esperança" enfront dels que opten per "la resignació", "el dogmatisme" o "l'immobilisme". Així, els ha exigit "estar per tot" i ha fet referència al catalanisme i a l'independentisme., ha considerat. Turull ha conclòs que cal ser presents "com mai" en l'àmbit metropolità i servir "més i millor".

