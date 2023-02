La Moncloa descarta ampliar el Prat sobre el mar: «Hem de buscar la solució més realista»

La ministra de Transports,, ha defensat que construir una pista sobre el mar a l'aeroport del Prat tindria una "afectació més" que la proposta del govern espanyol sobre la Ricarda. En una entrevista al diari Ara, la representant de l'executiu de Pedro Sánchez ha apostat per buscar la ", més senzilla i realista". D'altra banda, Sánchez ha reivindicat que ara s'està invertint a Catalunya iSegons ha afegit, "l'escenari i la situació" del país "d'aquí dos o tres anys seran radicalment diferents dels que tenim ara, perquè estem licitant i adjudicant projectes".La ministra ha assegurat que no ha arribat cap proposta al Ministeri de Transports en relació amb ampliar el Prat amb una pista sobre el mar. Ha recordat, però, que qualsevol proposta ha dede la Comissió Europea (CE). Segons ha afirmat, la CE diu que quan hi ha infraestructures que són necessàries es poden afectar espais, però sempre que s’introdueixin compensacions. " Això és el que també plantejava Aena . El pla suposavai fer un espai de protecció més gran del que hi ha ara", ha defensat en referència a la Ricarda. A més a més, Sánchez ha subratllat que no s'ha de plantejar mai com una competència entre Barajas i el Prat i queLa ministra ha assenyalat la "desinversió" que ha afectat el conjunt d'infraestructures de Catalunya i ho ha atribuït als governs del PP. "El 2018 ens vam trobar amb 10 anys de desinversió i ara ho intentem revertir", ha afegit. Alhora, la titular de Transports ha reivindicat les licitacions i adjudicacions que s'estan fent i que, segons ha dit, garanteixen les. La ministra ha afirmat que ella defensa que s'ha d'invertir a Catalunya per evitar el deteriorament de les infraestructures i no per lluitar contra. "És veritat que això ha nodrit el relat del victimisme, però jo amb això soc molt contundent: prou ja de victimisme, i més ara quan s’està invertint i el que volem és", ha conclòs.

