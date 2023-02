La meva mascota em fa al·lèrgia de sobte, què puc fer?

Qui està més exposat?

, encara que faci anys que mengem un aliment o que visquem amb un animal. En aquests casos, depenent del grau d'al·lèrgia que tinguem, les solucions són diverses, sent sempre l'última opció donar en adopció laque, en molts casos, és un membre més, i important, dins de les nostres famílies.En cas de trobar-nos en aquesta situació tan desagradable, i de no saber ben bé què fer, ens pot ser d'ajuda l'entrevista que la facultativa especialista en al·lèrgia de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la doctora, membre de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), ha donat a Europa Press. Calzada ha confirmat que, efectivament, les al·lèrgies poden aparèixer en qualsevol moment de la vida, i que hi hadavant d'aquesta mena de situacions.Sobretot, segons ha precisat, les al·lèrgies amb mascotes són freqüents en aquelles persones que tenen una-és a dir, que tenen una predisposició genètica a presentar al·lèrgies-,atòpica o una. "Aquestes són més susceptibles de generar al·lèrgia a la seva mascota, no sempre, però tenen més números", ha remarcat l'al·lergòloga.Pot passar de sobte, segons ha lamentat, i encara que faci anys que tinguis el mateix animal: "És veritat que hi ha persones a les quals l'al·lèrgia els apareix des de la infància, però estem davant d'una. Molts se sorprenen que aparegui en l'edat adulta o després de conviure molts anys amb l'animal, però poden aparèixer en qualsevol moment, i no existeix un mètode preventiu per saber quan passarà". Per això, i davant la pregunta de molts pacients sobre si poden o no tenir mascotes, la doctora Calzada ha assenyalat que,perquè aquestes persones tenen possibilitat de desenvolupar al·lèrgia cap a les seves mascotes en el futur.D'altra banda, ha cridat l'atenció sobre el fet que hi ha molts estudis que demostren quea l'hora de desenvolupar en el futur al·lèrgia a les mascotes. No obstant això, l'experta ha ressaltat que, en l'actualitat, no hi ha respostes concloents sobre el tema.Segons aquesta especialista, la majoria de llars espanyoles tenen mascotes de tipus mamífers, com són. L'al·lèrgia que acostumem a presentar en aquests casos és respiratòria i a nivell ocular. Així doncs, notarem picor als, que ens ploren o bé que es posen vermells, així com un continu constipat. També pot ser que no parem de treure mocs, però alhora podem notar només picor al, segons ha detallat. Ara bé, Calzada ha advertit que, a mesura que la inflamació avança, els símptomes respiratoris arriben alsi hi ha pacients amb opressió toràcica, dificultat per respirar, tos seca, picor a la gola, a la pell, inflor de les parpelles o faves a la pell després que ens llepin o ens esgarrapin les mascotes.En el cas dels, la doctora ha indicat que, encara que hi ha menys casos descrits, quan ens mosseguen o ens disposem a netejar-los el fenc, això ens pot produir símptomes a nivell respiratori i cutani. Calzada també ha tingut en compte el cas dels investigadors o veterinaris, les persones que per la seva feina s'exposen als animals. A través de les ferides que es puguin fer a la pell, per exemple, per les llancetes que empren o per les xeringues, i que estan contaminades per fluids de l'animal, es veuen casos d'. "Això no és freqüent, però pot aparèixer", ha apreciat l'al·lergòloga de l'Hospital Ramón y Cajal.Si descobrim que efectivament som al·lèrgics a la nostra mascota, Pía ha subratllat que hi ha diversos passos que podem seguir. En primer lloc, ha apuntat, retirar l'animal de l'habitatge; encara que no acostuma a ser el desitjat pels amos. "Però és clar, parlem de mascotes, amb les quals tenim una inclinació emocional, són un membre més de la família. Suposaria un trastorn que marxés. Llavors, moltes vegades, atès que això no és possible o no es vol prendre aquesta decisió, es recomanai per a això hi ha diverses estratègies", ha etzibat.L'al·lergogen són les proteïnes que ens provoquen l'al·lèrgia a la mascota: "Encara que normalment els pacients parlen del pèl, en realitat no ho és, sinó el que més al·lèrgia fa és laque es forma. Els al·lergògens solen estar en l'orina, en les glàndules sebàcies, i en la saliva, i amb totes aquestes proteïnes es forma un batibull de proteïnes que és el que és la caspa. Està en l'ambient, en l'aire, i es pot posar en". Segons el parer d'aquesta experta, per tant, és imprescindible disminuir la càrrega al·lergògena i, si es pot, una manera de fer-ho és tenint l'animal fora del domicili o evitant que entri en els dormitoris.Després, la facultativa ha suggerit, "perquè també es pot ser al·lèrgic alsque porten", segons ha avisat, així com netejar minuciosament l'habitatge, setmanalment, amb, sobretot als coixins, als mobles entapissats o a les cortines, que són les zones on més es dipositen. A banda d'això, per descomptat, s'ha de ventilar sovint o bé instal·lar purificadors d'aire amb filtres HEPA. De la mateixa manera, Calzada ha considerat convenientquan s'està en contacte amb l'animal i posar-lo locions comercials que es venen en locals veterinaris per evitar que produeixi tanta caspa.Després, l'especialista de l'Hospital Ramón y Cajal ha esmentat que existeixenper pal·liar aquesta inflamació, a banda de, la coneguda com a immunoteràpia, i que actualment està disponible per a gat, gos o cavall. Això sí, ha precisat que prèviament caldria fer estudis d'al·lèrgia per cerciorar-se que el pacient pot beneficiar-se del tractament.S'especula si darrere de races de gat o de gos hi ha algunes que són menys al·lergògenes que altres, i en opinió d'aquesta doctora això té sentit quan la mascota téo aquest és més curt, perquè és quan desprèn menys caspa. "Tots els animals com més pèl tenen, més tendència a generar caspa presentaran, de manera que aquestes mascotes sempre faran més al·lèrgia que altres., perquè els al·lergògens s'originen en la saliva i en la pell dels animals, és el que conforma la caspa de la qual parlem. I cal no oblidar que, encara que l'animal no tingui pèl, sí que té saliva o glàndules sebàcies. Per això, no hi ha cap animal que no faci al·lèrgia, sinó que hi ha alguns que poden fer-ne una mica menys que altres", ha remarcat.Aleshores, per a les persones amb atòpia o al·lèrgiques, preguntada per quines són les mascotes més idònies, aquesta al·lergòloga ha apuntat a, "sovint són els millors candidats a tenir com a mascotes perquè és estrany que facin al·lèrgia". Pía ha admès que, tot i que se n'han vist casos, ha afirmat que són "pràcticament anecdòtics", encara que ha apuntat que, a vegades, amb els menjars que se'ls hi dona poden produir al·lèrgia. "Cal anar amb compte", ha insistit la doctora. En el cas dels, ha defensat igualment que és rar que facin al·lèrgia. "Per darrere del gos i del gat solen ser les mascotes més freqüents entre els espanyols. Sí que s'han descrit casos aïllats amb l'ús d'edredons o de coixins de plomes, però acostuma a ser més pels àcars", ha conclòs l'experta.

