Un home salta des d'un segon pis per fugir de la seva parella

Unpis dissabte passat en el districte madrileny de Pont de Vallecas per fugir de la seva parella, que li impedia sortir del domicili i que va resultar greument ferida després de saltar darrere d'ell en el marc d'unaentre tots dos.Segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació, la baralla es va produir en el seu domicili durant la nit, al voltant de les 21:45 hores, a conseqüència de la qual l'home va intentar abandonar la residència, cosa que ella, una, li va impedir.Arribats a aquest punt, l'home va optar per precipitar-se des de l'habitatge, la qual cosa li va provocar una, segons han informat diverses fonts del servei d'Emergències de Madrid. La dona va saltar immediatament després d'ell, una acció que li va ocasionar unL'home va ser traslladat per membres de SAMUR-Protecció Civil a l'Hospital 12 d'Octubre, i la dona va ser evacuada, intubada i ara es troba en estat greu, al Gregorio Marañón. I tot i que encara està ingressada per la magnitud de les seves ferides, japer agents de la policia espanyola per un presumpte delicte de detenció il·legal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor