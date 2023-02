Les persones no hivernen... però gairebé, segons un estudi

L'experiència empírica demostra que, però és difícil esbrinar com això s'aplica a la pràctica. Tot i que els estudis en què les persones avaluen el seu propi descans suggereixen un augment de la durada durant l'hivern, calen mesures objectives per confirmar-ho.Un equip de científics liderat pel doctor de la Clínica del Son i Cronomedicina de l'Hospital St. Hedwig de Berlín,, ha publicat un estudi a la revista científicaamb dades que demostren que, fins i tot en una població urbana que experimenta trastorns del son, els humans assoleixen uni un somni menys profund a la tardor."Possiblement, un dels èxits més valuosos de l'evolució humana sigui la", afirma Kunz, que ha pogut demostrar que l'arquitectura del somni humà sí que varia substancialment al llarg de les estacions.Un equip de científics dirigit per, del grup de treball del doctor Kunz, va reclutar 292 pacients que s'havien sotmès a estudis del son anomenats "", a l'Hospital St. Hedwig. Aquests estudis es realitzen amb regularitat en pacients que experimenten dificultats relacionades amb el son, utilitzant un laboratori especial on es demana als pacients que dormen de forma natural, sense despertador, i es pot controlar la qualitat i el tipus de son, així com la durada. El resultat:Se sap que el somni REM està directament relacionat amb el rellotge circadià, que es veu afectat pels canvis de llum. Tot i que l'equip va reconèixer que aquests resultats haurien de validar-se en una població que no experimenti dificultats per dormir, els canvis estacionals podrien ser encara més grans en una població sana. "", adverteix Kunz.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor