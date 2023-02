Ressenya surrealista sobre la higiene d'un bar: «Ens van portar les patates en el bol del gos»

Esto no puede ser real😅😅😅 pic.twitter.com/jNxQcaZC0W — Soy Camarero (@soycamarero) February 16, 2023

Un sap que si entra a determinats bars, no pot esperar el millor producte del mercat ni el millor servei. Un bar dels d'abans, humil i hospitalari, però en tot cas, humil. Si bé, hi ha límits a les condicions que pot oferir un comerç de menjar i begudes, uns límits que las'encarrega de comprovar que es compleixin.En aquest cas, però, sembla dubtós que l'establiment estigui dintre dels paràmetres legals. El compte de Twitterha compartit una ressenya tan surrealista que costa de creure que sigui real. "", comença. Dues paraules que resumeixen a la perfecció el cas.El client denuncia que-fins i tot, el bol tenia escrit amb retolador la paraula "gos"-. Davant l'evidència dels fets, li van preguntar a la mestressa del local si els seus mals presagis eren reals i aquesta es va quedar "amb una". No hi tornaran.

